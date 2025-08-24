تارا عماد تشارك جمهورها صورًا من مسلسلها الجديد "ما تراه ليس كما يبدو"

كتبت- نوران أسامة:

نشرت الفنانة تارا عماد مجموعة صور من كواليس حكاية just you، التي تلعب بطولتها وتُعرض ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّقت تارا على الصور قائلة: "قولولي رأيكم في أول حلقة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو – قصة أنت وحدك (Just You)".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "جميلة"، "قمورة أوي"، "تحفة بجد"، "بموت فيكي".

قصة أنت وحدك (Just You) بطولة: تارا عماد،عمرو جمال، وفاء صادق، بسمة داود، ونبيل نور الدين، وتأليف محمد حجاب، وقصة أسماء عبدالناصر وجمال خزيم، وسيناريو وحوار محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

يذكر أن الفنانة تارا عماد يعرض لها حالياً في دور العرض السينمائي فيلم "دوريش" بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد شاهين، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبدالوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

اقرأ أيضًا:

