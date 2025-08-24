على البحر.. إلهام شاهين تستمتع بإجازتها الصيفية

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت أمام البحر بإطلالة صيفية بسيطة.

وارتدت إلهام فستانًا قصيرًا باللون الوردي بإطلالة طبيعية مع نظارة شمس، وعلّقت على الصور قائلة: "أنا بعشق البحر".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها، وجاءت أبرز التعليقات: "طفلة بريئة"، "جميلة الجميلات"، "زي القمر وروحك حلوة"، "عسولة"، "ما شاء الله".

يذكر أن آخر مشاركات إلهام شاهين كانت من خلال مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

