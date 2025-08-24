عمرو أديب عن شيرين: "تعرضت في حياتها لأشياء مؤلمة ويجب دعمها"

كتب - معتز عباس:

علق الإعلامي عمرو أديب على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة الفنان حسام حبيب لـ طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أن الأخيرة من أهم المطربات في الـ 20 سنة الماضية.

وقال عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "ام بي سي مصر": " "لما يكون في حد محتاج الدعم ندعمه مش نهده، لأن دي الثروة الحقيقية، هي مصر تملك اية؟، حقيقي بجد اضايقت وأنا مبحبش وشخصيا لما بلاقي حد تعبان مش جدعنة أخلص عليه، أنا معرفش أخش معركة غير قدام ديناصورات".

وأضاف: "إنما لو حد تعبان وبيتماثل للشفاء وبيقف على رجله هي دي الجدعنة مع بنت بلدك هي دي المرجله مع بنت بلدك ثروة بلدك".

وتابع: "كل واحد هتلاقى في دمه حتت من شيرين، زي ما في حتت من أنغام، زي ما في حتت من نجاة الاصغيرة، زي ما في حتت من وردة وفايزة أحمد وأم كلثوم، أنت كإنسان متكون من الكلام ده".

وأكمل: "شيرين مطربة جبارة وحالة عظيمة وليها فانز وأغاني وتاريخ مرعب، لكن هذه السيدة الفاضلة تعرضت في حياتها لأشياء كثيرة مؤلمة، وموضوعنا ازاي تعود وتكمل، شيرين لا تستطيع أن تستمر إلا بجمهورها والمساندة".

