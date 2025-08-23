جيهان الشماشرجي تستمتع بعطلتها والجمهور يعلق: "الجمال المصري"

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة جيهان الشماشرجي الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت جيهان وهي تلتقط العديد من الصور بعدد من الأماكن العامة هناك، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "وبعدين بقى في الحلاوة دي، أجمل ملامح في الدنيا،الجمال المصري، جميل جمال ملوش مثال، خطيرة بجد".

يذكر أن، جيهان الشماشرجي تشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

بحضور كريم محمود عبدالعزيز..دينا الشربيني ترقص مع روبي على"قلبي بلاستيك"(صور وفيديو)

حسام حبيب يصدر بيانا بعد جدل عودته لـ شيرين ويرد على تصريحات محاميها