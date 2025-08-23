بالفيديو.. محمد صبحي يكشف كواليس كوميدية عن فيلم "العميل رقم 13"

كتب - معتز عباس:

كشف النجم محمد صبحي كواليس تصوير أحد المشاهد الكوميدية في فيلم العميل "رقم 13".

ونشر محمد صبحي مشهد تصوير جمعه بالفنان الراحل شعبان حسين والفنانة صابرين داخل مطار القاهرة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "المشهد ده تم إعادة تصويره ٦ مرات بسبب ضحك جمهور المطار".

فيلم العميل رقم 13 طرح عام 1989، بطولة محمد صبحي، صابرين، نبيل الحلفاوي، زوزو نبيل، إيمان، شعبان حسين، سيناريو محمود فهمي، إخراج مدحت السباعي.

