سوزان نجم الدين تخطف الأنظار والجمهور يعلق: "جمالك جمال مش عادي"

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة سوزان نجم الدين لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت سوزان بإطلالة كلاسيكية بأحد الحدائق والتقطت العديد من الصور وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "وردة حياتي، قلبي الجمال، جمالك جمال مش عادي، قمر ما شاء الله، الله عليكي".

وكانت اخر مشاركات سوزان نجم الدين الفنية بالمسلسل الكويتي "المسار" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

