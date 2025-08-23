بفستان أنيق.. مي عمر تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يغازلها (صورة)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالها طبيعي ورقيقة جدا، تحفة فنية، أجمل واحدة، ملكة جمال العالم والكون كله، عسل".

يُذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.