خالد سرحان ينشر صورة مع عمرو دياب في الساحل الشمالي ويعلق "هو أصغر مني"

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان خالد سرحان صورة تجمعه بالنجم عمرو دياب خلال تواجدهما في الساحل الشمالي، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وكتب خالد سرحان على الصورة: "طبعا هو أصغر مني مهما حاولت أحلي نفسي، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه وعلقوا:" أحلى حاجة فيك والله انك برنس الحلو بتقول عليه حلو الوحش بتقول عليه وحش مهما كان مين، ده أصغر من أي حد عموما، طول عمرك شباب ورياضة يا فنان، وطبعا انتوا الاتنين بنحبكم، حفظك الله ورعاكم".

وكانت اخر مشاركات الفنان خالد سرحان الفنية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، ومسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج وتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

"لو اتكلمت هتتحاسب".. أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد أنباء عودتها لـ حسام حبيب

"أحرج معجبة حاولت مصافحته".. علي الحجار يثير الجدل:"مينفعش يعني"