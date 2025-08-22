تفاصيل صورة متداولة لـ شيرين وحسام حبيب في أحد معارض الأثاث

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب بأحد معارض الأثاث، وذلك بعد ساعات من أنباء عودتهما.

وتبين أن الصورة تعود لعام 2023، عندما قام القائمين على أحد معارض الأثاث، بنشر صورة لهما عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

لتعيد صفحة المعرض نشر الصورة مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، وسط إشارة المتابعين لها أن الصورة قديمة.

وفوجئ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، بمنشور من الفنان شادي شامل عبر صفحته على "فيسبوك" يعلن خلاله عن عودتهما وكتب: "مبروك عودة شيرين لحسام حبيب".

اقرأ أيضا:

ماذا قال محمد رمضان عن اعتزال الزعيم عادل إمام؟

روجينا: "مصر والسعودية.. قلبان ينبضان بنبض الأخوة والعروبة على مر الزمان"