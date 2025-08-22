"جند ممرضة في المستشفى".. شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة

كتب- مروان الطيب:

يواصل محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب الكشف عن التفاصيل الخاصة بأزمة شقيقته عقب أنباء عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب.

وكتب محمد عبد الوهاب عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "وعايز أقول للأستاذ المحامي اللي هو بينادي الدولة والنقابة يدخله ويلحقوها خليني، بقى أقولكم الطريقة اللي الأستاذ المحترم خرجها بيها ،جند بنت ممرضة من المستشفى عشان يهرب لها موبيل عشان تكلمه ويسجل المكالمة قال يعني هي بتستنجد بيه يخرجها وكل ده حصل بيه تحقيق في المستشفى والبنت الممرضة اترفدت يعني انت السبب في اللي هي في دلوقتي".

وكان كتب شقيق شيرين ومدير أعمالها السابق في نفس السياق": عندي سؤال للمحامي انت لسه في اخر جلسة من شهر كنت بتقول للقاضي أخوها دخلها المستشفى عشان يحجر عليها ويستولى علي كل ممتلاكاتها وصفحتها والكلمتين دول اللي هما محفظينهملك مع إنك عارف الحقيقة كويس دلوقتي طالع تقول الوضع كارثي وبطلب من وزير الثقافة يدخل انت مصدق نفسك".

كما حذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تعليق صوتي محاميها السابق ياسر قنطوش من التحدث باسمها، بعد إعلانه استثغاثتها من وجود شخص ما وعودته لها في بيان رسمي.

وقالت شيرين في تسجيل صوتي: "من اللحظة دي يا أستاذ ياسر في بيان هينزل ان حضرتك مش المحامي بتاعي ولو اتكلمت عني أي كلمة حلوة او وحشة او هزار او نكته او أي حادة هتتحاسب عليك ، وفيه بيان هينزل الناس كلها هتعرفه ممنوع خلاص تعملي بقى بكرة مؤتمر صحفي وتتكلم عن شيرين أي حاجة هتتحاسب عليها".

وكان كتب الفنان شادي شامل عبر حسابه على الفيسبوك:" مبروك عودة شيرين وحسام حبيب".

