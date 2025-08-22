بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ نوال الزغبي والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نوال الزغبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نوال، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله كبير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمال الأسود عليكي، الأنوثة والحلاوة، أحلى نوال، جمالك، العسل كله، سكر أوي".

وكانت آخر أعمال نوال الزغبي الغنائية، أغنية "كان ليك وحشة" وتأتي ضمن ألبومها الجديد الذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية من بينها "ماضي وفات"، "آجي بالدلع" ، "وقت الشدة"، "يا مشاعر".