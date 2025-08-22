إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ نوال الزغبي والجمهور يغازلها (صور)

01:05 م الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نوال الزغبي (1)
  • عرض 3 صورة
    نوال الزغبي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نوال الزغبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نوال، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله كبير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمال الأسود عليكي، الأنوثة والحلاوة، أحلى نوال، جمالك، العسل كله، سكر أوي".

وكانت آخر أعمال نوال الزغبي الغنائية، أغنية "كان ليك وحشة" وتأتي ضمن ألبومها الجديد الذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية من بينها "ماضي وفات"، "آجي بالدلع" ، "وقت الشدة"، "يا مشاعر".

نوال الزغبي إطلالة نوال الزغبي السوشيال ميديا إنستجرام نوال الزغبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان