محمد رمضان ينشر فيديو استقباله في بيروت: "زي ما فرحتوني هدلعكم"

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان محمد رمضان، على توجيه الشكر والتحية لجمهوره في بيروت عقب استقبالهم الحافل به قبل ساعات من إقامة حفله هناك يوم السبت المقبل.

ونشر "رمضان"، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وظهر خلاله مع عدد كبير من محبيه الذين حملوه على الأعناق، وعلق: "لبنان بلد الجمال والفن والترحاب.. زي ما فرحتوني اليوم باستقبالكم الخاص، أنا كمان هدلعكم يوم السبت في فورم دي بيروت، ثقة في الله أقوى حفلة في العالم العربي".

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وشاركه البطولة زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب

