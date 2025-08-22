كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت فيها من كواليس حكاية "بتوقيت 2028" في الحلقتين الرابعة والخامسة، والتي تُعرض ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".

وشاركت هنادي، متابعيها الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتدور أحداث مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" في إطار اجتماعي حول 7 حكايات منفصلة تضم نوعيات درامية متعددة ما بين الاجتماعي والتشويقي والإنساني، حيث تتكون كل حكاية من خمس حلقات.

ويشارك في بطولة الحكايات كل من: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، سالي حماد، تارا عماد، وخالد أنور.

وتشارك هنادي مهنا في فيلم "السادة الأفاضل" المقرر طرحه قريبًا بدور العرض، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم بينهم: محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، والعمل من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.

