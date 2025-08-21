محمد رمضان يكشف عن مفاجأة جديدة مع لارا ترامب

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل تعاونه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أثار بسببه جدلا كبيرا مؤخرا.

تحدث رمضان عن تعاونه مع لارا ترامب، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس قبل حفله السبت في بيروت.

وقال: " المفاجاة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع الثاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني واغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل اغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

كانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب

