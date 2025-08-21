إعلان

رسالة مؤثرة.. شريهان تنعى القاضي الرحيم فرانك كابريو":"رمز للإنسانية والعدل"

08:53 م الخميس 21 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

نعت النجمة شريهان، القاضي الشهير فرانك كابريو الذي وافته المنية خلال الساعات القليلة الماضية بعد تدهور حالته الصحية.

نشرت شريهان صورة له عبر حسابها على "X" وكتبت: "لم يكن القاضي فرانك كابريو مجرد شخصية قانونية بارزة، بل كان رمزًا للإنسانية والعدل وتحقيق العدالة في قاعة المحكمة، في سلام الله أيها الإنسان".

يُذكر أن شريهان واحدة من رموز الفن الاستعراضي وأيقونة الفوازير الرمضانية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

ولدت شريهان لعائلة مرموقة فوالدها هو المحامي أحمد عبد الفتاح الشلقاني أحد أشهر دكاترة القانون المصري ووالدتها هي عواطف محمود هاشم سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة.

درست شريهان رقص الباليه في سن مبكرة، وتزوجت في بداياتها من رجل الأعمال السعودي علال الفاسي، ثم انفصلت عنه، وتزوجت لاحقًا من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، وأنجبت منه ابنتيها "لؤلؤة" و"تاليا".

شريهان تنعى القاضي فرانك كابريو

