ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)

06:56 م الخميس 21 أغسطس 2025

ريهام حجاج

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة ريهام حجاج، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، إذ نشرت صورا جديدة عبر خاصية "ستوري" حسابها على إنستجرام.

وظهرت "ريهام" مرتدية إطلالة صيفية جريئة وهي تستمتع بوقتها على البحر.

وحرصت ريهام حجاج، مؤخرا على تهنئة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بعد فوزه بمقعد في انتخابات مجلس الشيوخ، ونشرت ريهام مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهر خلاله وهو يتابع سير العملية الانتخابية وكتبت: "مبروك يا حبيب قلبي، يا سيادة النائب المحترم، مبروك فوزك للدورة التانية بعضوية مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠، دايما فخورين بيك يا حياتي وربنا يقدرك، بحبك بحبك بحبك".

وكانت آخر مشاركات ريهام حجاج الفنية بمسلسل "أثينا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.


ريهام حجاج من أحدث ظهور

