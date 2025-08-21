إعلان

وفاء عامر تستعد للسفر خارج مصر لهذا السبب

06:52 م الخميس 21 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

تستعد النجمة وفاء عامر للسفر خارج مصر بداية الشهر المقبل مع فريق عمل مسرحية "فيلم رومانسي".

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر العرض المسرحي"فيلم رومانسي" المقرر أن يبدأ عرضه في دبي يوم 17 سبتمبر المقبل.

ونشرت صفحة الشركة على إنستجرام، الملصق الدعائي الخاص بالمسرحية، وكتبت: "استمتعوا بـ”فيلم رومانسي” مسرحية كوميدية، غنائية واستعراضية تنتظركم يوم 17 سبتمبر في مسرح زعبيل سراي في دبي".

ويشارك بالمسرحية وفاء عامر، وآيتن عامر، حاتم صلاح، محمد جمعة، نانسي صلاح، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد جبر.

مسرحية فيلم رومانسي

