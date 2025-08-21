بالصور| هند عبدالحليم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث جلسة تصوير

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت هند الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة مرتدية فستانًا باللون الأسود.

وتفاعل الجمهور مع الصور بتعليقات أبرزها: "ما شاء الله"، "قلبي العسل"، "أجمل فنانة"، "أخف دم"، "قمر"، "ضحكتك تجنن".

يذكر أن هند عبد الحليم شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

