حدث بالفن| حالة أنغام الصحية ومخرج شهير يتعرض لموقف محرج وقصة سرقة فيلا نجم
12:13 ص الخميس 21 أغسطس 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ محمود سعد يكشف تفاصيل جديدة عن حالة أنغام الصحية وحقيقة امتناعها عن الطعام، أسما شريف منير تكشف عن معاناتها، محمد سامي يتعرض لموقف محرج مع سيدة إنجليزية، تفاصيل هروب المتهم بالنصب على إليسا بـ 2 مليون و700 ألف دولار، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
