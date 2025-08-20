أسما شريف منير تكشف عن معاناتها: "حياتي كانت صعبة وانتقدوني وقللوا مني"

كتب - معتز عباس:

كشفت أسما شريف منير عن أكثر من جانب في حياتها الشخصية الذي شكّل شخصيتها، منها عدم دعم الأهل في بداياتها، وكفاحها المهني، حتى استطاعت بناء عالمها الخاص.

ونشرت أسما صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: يمكن تكون دي رساله ليك، تلهمك تاخد قرار مهم يغير حياتك، أنا عايزة الناس تجرب تاخد ريسك وتحدف نفسها برا الـ comfort zone".

وأضافت: "أنا لما اشتغلت في مجالات كتير، والناس قالت عليا ضايعة، قالولي إني مش عارفة أنا عايزة إيه، قالولي‏jack of all trades is master of none، اتضحك عليا لما عملت videos من 2008، حتى أهلي ماكانوش بيدعموا رؤيتي، وفي علاقات قبل كده كانوا بيشدوني لتحت، بينتقدوني ويقللوا مني".

وتابعت: "بس أنا اتعلمت من كل شغلانة اشتغلت فيها Real Estate, Assistant Director, Assistant Casting, Makeup Artist, Journalist, Candle Maker, Clothing Brands, TV Presenter, Editor, Writer, Social Media Influencer, Ad Model, StylistIC أنا فعلاً عملت كل حاجة".

وأكملت: "عشان كده لما بنيت العالم بتاعي المختلف اوي. بنيت عالم تاني، مش زي اي مكان هتروحه دي معلومه أكيده، لانه مش مجرد مكان، لأ.. ده عالم للّي عايز يحس بالأمان، بالانتماء، بالحرية، عالم يطمنك إنك مقبول زي ما إنت، عالم يحضنك بالفن والحب بالمجتمع اللي جواه".

وأوضحت: "أنا اتربيت علي أنواع كتير من الفن من عيشتي مع فنان لـ الموسيقي والرسم، المسرح والتمثيل والتصوير كل أنواعه بجد، وكمان فاهمة يعني إيه community، وعارفة إزاي أخلي الناس تحس إنها مطمنة وآمنة وفي بيتها، يمكن لأني أنا نفسي ما لقيتش ده زمان، حياتي كانت صعبة بس عمري ما سيبت ده يلمس روحي، فاقد الشيء يعطيه ونص".

وواصلت: "أنا بجد عايزة أقولكم، إعمل اللي بتحبه، الشغل مش المفروض يكون قلق ولا قفص يحبس روحك، هتنور لما تكون في مكانها الصح، الحياة كلها لو حسبتها.. ايه كبرها 90 سنة ناقص أيام الطفولة والكبر هيتفضللك كام؟، يمكن 30 سنة تشتغل فيهم بجد وتسيب أثر".

وأتمت: "ماتسيبش دماغك تحبس أحلامك بحجة الأمان. خد ريسك محسوب، وهتشوف حياتك إزاي هتتغير".

يذكر أن، أسما شريف منير، كشفت عن خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، في 7 يونيو الماضي، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

