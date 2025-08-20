كتب- معتز عباس:

خطفت جورجينا، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية.

ونشرت جورجينا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ملكة، عسل أوي جورجينا، واو، العروسة المنتظرة، العروسة القمر، حلاوة وجمال ودلال".

وقدمت "جورجينا" مؤخرا فيلم "Soy Georgina" وهو ينتمي للأعمال الوثائقية لـ"نيتفلكس" عن حياة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وتتحدث جورجينا البالغة من العمر 27 عاما، عن تفاصيل من حياتها وعلاقتها برونالدو، منذ النظرة الأولى، كما ستكشف عن جانب من حياتها الأسرية رفقة أطفالها.