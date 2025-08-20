كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يجمع عدة إطلالات لها بالصيف.

ونشرت ياسمين، الفيديو الذي ظهرت خلاله مرتدية فساتين قصيرة وجريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عالقة في الأجواء".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، قمر، عسل أوي، الحلوة ياسمين".

يذكر أن، ياسمين رئيس تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "ماما وبابا" المقرر طرحه بالسينمات نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، إذ يعيش زوجان حياة أسرية عادية برفقة طفليهما، لكن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بصورة مفاجئة، عندما تتحول الزوجة إلى رجل ويتحول الزوج إلى امرأة، ويقعان بسبب ذلك في العديد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، ويكتشفان جوانب مختلفة حول علاقتهما الزوجية ودور كل منهما فيها، بينما يحاولان إيجاد طريقة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.