" أنا بشحت بالجيتار.. أول تعليق من الفنان علي رؤوف بعد تصدره التريند

حل الفنان على رؤوف ضيفا ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلاميات منى عبد الغني ومها بهنسي، وذلك بعد تصدره التريند بالفيديو العفوي الشهير: "أنا بشحت بالجيتار".

أثار فيديو بسيط لعلي وهو يعزف ويغني جملة "أنا بشحت بالجيتار" ضجة واسعة على منصات السوشيال ميديا، وتحول إلى تريند خلال فترة قصيرة، وهو ما أعاد إظهار رؤوف كفنان متعدد المواهب وبكاريزما عالية.

وعلق رؤوف: " أنا كنت مختفي شوية وبشتغل في الاستوديو، وفجأة صحابي طلبوا ننزل نتمشي الساعة ٣ الفجر ، كالعادة أنا وصديقي علي الحسيني بنغني ونلعب يالجيتار في الشارع واحنا ماشين، ومثلت كأني بشحت يالجيتار، وبدات اغني وارتجل، و طلبت منه يصوره وكان ارتجال اللحظة ما بيني وبين صديقي وقعدت امثل دور الشحات مع الغناء والتلحين".

وتابع: "أنا من محافظة السويس ومن صغرى عندي عشق الموسيقى واكتشفت والدتي الراحلة حبي الموسيقي منذ أن كان عمري ٧ اعوام، ووالدي كان محب لموسيقى عمار الشريعي ودا خلاني اتعلق أكتر بالموسيقى واتأثر ، وطبعا لأن من أبناء محافظة السويس ، فلم اتمكن من الالتحاق مبكرا بمعهد الموسيقي العربية، وبعد ما انتهيت من دراستي بالسويس، التحقت بالمعهد وكنت حينها اجيد التلحين بالجيتار"

وأوضح "عملت فترة طويلة باوركسترا وزارة الشباب والرياضة وحصلت علي المركز الاول في الوطن العربي بمهرجان الشباب العربي عام ٢٠١٧".