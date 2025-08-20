بإطلالات غريبة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من خلال أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت "هنا" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة".

وظهرت في الإطلالة الأولى بفستان وردي، شبّهها البعض فيه بـ"باربي القطة"، بينما ظهرت في الإطلالة الثانية بفستان يجمع بين ألوان الأسود والأبيض والأحمر.

ويعرض للفنانة هنا الزاهد في دور العرض السينمائي فيلم "الشاطر"، وتجسد خلاله شخصية "كارميلا".

وشاركها بطولة الفيلم أمير كرارة، عادل كرم، محمد القس، مصطفى غريب، أحمد عصام، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 10 يوليو المقبل.

أقرأ أيضًا:

رقص وغناء.. سيرين عبدالنور وسيف نبيل يثيران الجدل (فيديو)

طليقة وائل كفوري تكشف معاناتها أمام القضاء للحصول على نفقة ابنتيها

أنوسة كوتة تحيي ذكرى ميلاد الراحل محمد رحيم برسالة مؤثرة

نوفمبر.. حمزة نمرة يكشف موعد طرح ألبومه الجديد