"فستان أصفر ذهبي".. مي عمر تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من إجازتها في جزيرة سيشيل.

ونشرت مي صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان "أصفر ذهبي"، وكتبت: "ليالي ذهبية تحت سماء سيشيل".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إيه العسل"، "وجودك نعمة"، "جميلة أوي"، "إيه القمر ده"، "الفستان يجنن يا ميوش".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

