بصحبة زوجة كريم محمود عبدالعزيز.. ريهام أيمن تنشر صور جديدة لها

06:45 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها تجمعها بآن الرفاعي زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت ريهام في الصور بإطلالة صيفية أنيقة بصحبة آن وكتبت: "لحظات الصيف معا".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "بنحبك"، "قمرين" "كلام لطيف أوي".

يذكر أن اخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بمسلسل "العراف" عام 2013 بطولة النجم الكبير عادل إمام.

