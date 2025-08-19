بصحبة زوجة كريم محمود عبدالعزيز.. ريهام أيمن تنشر صور جديدة لها
كتب- مروان الطيب:
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها تجمعها بآن الرفاعي زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابها على إنستجرام.
وظهرت ريهام في الصور بإطلالة صيفية أنيقة بصحبة آن وكتبت: "لحظات الصيف معا".
وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "بنحبك"، "قمرين" "كلام لطيف أوي".
يذكر أن اخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بمسلسل "العراف" عام 2013 بطولة النجم الكبير عادل إمام.
