كتبت- سهيلة أسامة:

حل الفنان أحمد نبيل ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وخلال اللقاء فاجأه حفيده عمر بدخول الاستديو حاملاً هدية خاصة لجده.

وقال عمر خلال الحلقة: "مين أول واحد علمني الرسم؟"، ليجيبه الفنان أحمد نبيل مبتسمًا: "أنا"، وأضاف عمر: "أنا زمان لما كنت عايز أتعلم حاجة كنت بروح لنبيل"، ليقاطعه جده: "أنا معنديش حد يقولي جدو، أكون واقف في النادي وواحد يقولي يا جدو، جدو إيه يا بني، فعلمتهم إنهم يقوليلي نبيل".

وتابع حفيده: "حسيت إني عمري ما رسمتله حاجة تعبر عن قد إيه أنا ممتن له على اللي هو عملهولي، هو اللي علمني كل حاجة"، ثم قدّم له لوحة تحمل صورتهما معًا.

يُذكر أن الفنان أحمد نبيل يقوم حاليا بالتدريس في قسم المسرح بجامعة الإسكندرية.

اقرأ أيضًا:

كلمات مؤثرة.. يسري نصر الله ينعى يحيى عزمي

"فلوس وخاتم ألماظ".. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس

أول تعليق من أشرف زكي بعد تعرض ألفت عمر للسرقة في باريس

موعد ومكان جنازة يحيى عزمي

هشام خرما لـ"مصراوي": أحب المزج بين الثقافات في أعمالي رغم صعوبة الأمر