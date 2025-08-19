فستان جريء.. جومانا مراد تنشر أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام، يضم مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت جومانا خلال الفيديو بإطلالة لافتة بتصميم "زيبرا"، نسّقته مع حذاء بنفس النقشة، وعلّقت على الفيديو قائلة: "صباح الفل".

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بأناقتها وجرأتها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الله عليكي"، صباح الجمال"، "ربي يحميكي"، "قلبي"، "بتجنني"، "عيوونك حلوين".

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "أم ٤٤" الذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، وعدد من الفنانين.

