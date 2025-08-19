إعلان

بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا".. وفاة الفنانة إيمان الغوري عن عمر 58 عامًا

02:12 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

إيمان الغوري

كتبت- نوران أسامة:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة السورية إيمان آل سلطان الغوري، عن عمر ناهز 58 عامًا.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلة: "تعازينا القلبية بوفاة الزميلة الفنانة القديرة إيمان الغوري.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدّمت الغوري خلال مسيرتها عدداً من الأعمال الدرامية البارزة، منها "خان الحرير"، "باب الحديد"، و"مذكرات عائلة"، لكن شهرتها الأكبر ارتبطت بشخصية "خيرو" في المسلسل الكوميدي الشهير "أحلام أبو الهنا" إلى جانب الفنان دريد لحام عام 1996.

إيمان الغوري

إيمان الغوري وفاة إيمان الغوري نقابة الفنانين في سوريا
