"خست جدا".. هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور والجمهور يعلق

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هدى الإتربي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هدى بإطلالة كلاسيكية من الجلد الأسود وفقدت الكثير من الوزن بشكل ملحوظ وكتبت: "لقد أصبحت أحتفظ بالمزيد من الوقت لنفسي هذه الأيام".

حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلقوا: "أحلى زملكاوية، هدى يا هدى بنحبك يا هدى، حبيت الأسود، تجنني أوي، خست إزاي، خست جدا".

وكانت آخر مشاركات هدى الإتربي الفنية بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من نجوم الدراما، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، هدى الإتربي تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال.

