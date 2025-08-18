"بفستان سيلفر لامع".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ نيكول سابا (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة نيكول سابا في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، والتي لاقت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ونشرت نيكول سابا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان سيلفر لامع جريء.

تفاعل المتابعين مع إطلالة نيكول سابا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "فرفوشة يا فنانة"، "حلوة الإطلالة"، قمر أوي فستانك"، "حلاوتك في السيلفر".

يذكر أن آخر أعمال نيكول، كانت في رمضان الماضى مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

