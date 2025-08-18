بإطلالة أنيقة وجريئة.. وئام مجدي تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة وئام مجدي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت وئام مرتدية فستانا أنيقا وجريئا خطفت به الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها، وعلقوا: "زي القمر، قلبي والله، ربنا يسعدك يا أحلى فنانة".

وكانت آخر مشاركات وئام مجدي في الدراما التليفزيونية بمسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما تنتظر وئام طرح فيلم "ماما وبابا" الذي تشارك في بطولته مع محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس.

