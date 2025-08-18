زوجة عمرو سلامة تطالب بجائزة باسم تيمور تيمور في المهرجانات

كتب- مروان الطيب:

طالبت المهندسة مروة البرماوي زوجة المخرج عمرو سلامة بأن يكون هناك جائزة باسم مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي وسط صدمة الوسط الفني.

نشرت مروة صورة لها مع الراحل تيمور تيمور عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "لازم يبقى في جايزة باسم تيمور تيمور ثابتة في أي مهرجان، في قلوبنا انت عايش".

وأقيم أمس الأحد عزاء الراحل تيمور تيمور بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وسط حضور عدد كبير من الوسط الفني والإعلامي، أبرزهم المخرج مجدي الهواري، الفنان محمد الصاوي، الفنان صبري فواز، والمخرج عثمان أبو لبن، والمخرج كريم السبكي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة تيمور تيمور.

