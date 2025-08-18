إعلان

زوجة عمرو سلامة تطالب بجائزة باسم تيمور تيمور في المهرجانات

07:16 م الإثنين 18 أغسطس 2025

المهندسة مروة البرماوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

طالبت المهندسة مروة البرماوي زوجة المخرج عمرو سلامة بأن يكون هناك جائزة باسم مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي وسط صدمة الوسط الفني.

نشرت مروة صورة لها مع الراحل تيمور تيمور عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "لازم يبقى في جايزة باسم تيمور تيمور ثابتة في أي مهرجان، في قلوبنا انت عايش".

وأقيم أمس الأحد عزاء الراحل تيمور تيمور بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وسط حضور عدد كبير من الوسط الفني والإعلامي، أبرزهم المخرج مجدي الهواري، الفنان محمد الصاوي، الفنان صبري فواز، والمخرج عثمان أبو لبن، والمخرج كريم السبكي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة تيمور تيمور.

تيمور

اقرأ أيضا:

"مش قادرة أمشي وأروح الحمام"..تفاصيل ما قالته نجوى فؤاد بعد أزمتها الصحية

هالة صدقي توجه رسالة لـ أنغام بعد الكشف عن معاناتها من ألم شديد بعد العملية

المهندسة مروة البرماوي زوجة المخرج عمرو سلامة جائزة باسم تيمور تيمور مدير التصوير تيمور تيمور وفاة تيمور تيمور مروة البرماوي على إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟