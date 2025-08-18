كتبت- منال الجيوشي

بالتزامن مع بدء عرض حكاية "بتوقيت 2028"، ثاني حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، واصل العمل تصدره قوائم الأعلى مشاهدة عبر منصتي "واتش إت" و "شاهد"

الحكاية الجديدة يقوم ببطولتها النجمة هنادي مهنا في دور "داليدا"، إلى جانب الفنان أحمد جمال سعيد في شخصية "مازن"، ويوسف عثمان في دور "شريف"، ونانسي هلال التي تجسد "ياسمين".

وتدور الأحداث في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بالغموض والإثارة، حيث يكشف كل حلقة أسرارًا جديدة ويضع الشخصيات في اختبارات صعبة مرتبطة بالزمن والخيارات المصيرية.

"بتوقيت 2028" هي ثاني الحكايات بعد حكاية "فلاش باك"، ومن تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج العمل شركة "k media" كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويُعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و "شاهد VIP" بالإضافة لقنوات dmc، حيث يعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة المتصلة، ليقدم في كل حكاية قصة جديدة بأبطال مختلفين، مع الاحتفاظ بخط درامي جامع يعكس فكرة التلاعب بالزمن والهوية.

العمل منذ طرحه أثار حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انطلاق حكاية "بتوقيت 2028" التي تحمل جرعة مضاعفة من التشويق وتطرح تساؤلات جريئة عن المستقبل والعلاقات الإنسانية.