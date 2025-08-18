لأول مرة.. يارا السكري تنشر صورها مع والدها والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الممثلة الشابة يارا السكري، صورا لها مع والدها الذي يظهر معها لأول مرة على السوشيال ميديا.

ونشرت السكري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دائما أقضي وقتا طيبا معك يا بابا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوين، ما شاء الله، ربنا يخليكم لبعض، جميلة، قمر يا فنانة".

يذكر أن، يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "فهد البطل" من إخراج محمد عبدالسلام، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.