أشرف زكي يكشف تجربته بعد استقلاله مترو الأنفاق.. ماذا قال؟

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له خلال استقلاله مترو الأنفاق.

ونشر زكي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "امبارح كنت في دار مناسبات الحامدية الشاذلية واجب عزاء، وكان عندى معاد في مقر النقابة في العتبة وكنت مستعجل، ركبت مترو الأنفاق من وادى النيل الى العتبة المشوار أخد عشر دقايق.. المكان محترم ويليق بمصر عربة المترو رائعة والناس كانت عظيمة.. كانت رحلة رائعة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أشرف زكي كانت بمسلسل "مفترق طرق" وشارك في بطولته الفنانة هند صبري.