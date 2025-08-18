"انسرق عمري وطموحي".. المطربة سارة فرح تعلن اعتزالها الفن

كتبت- منال الجيوشي

أعلنت المطربة السورية سارة فرح، عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، اعتزالها الفن

وظهرت سارة فرح في الفيديو وهي تبكي، قائلة: "أنا بنت كل أحلامي أحب وأنحب وأعيش حياة طبيعية، الحياة ادتني كتير على راسي، بس بالآخر انسرق مني عمري وطموحي وأحلامي"

وكشفت أن مرض والدتها في الفترة الأخيرة جعلها غير قادرة على استكمال مسيرتها الفنية، ووجهت الشكر لجمهورها على دعمهم لها

سارة فرح اشتهرت من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، ومن أبرز أغانيها "فدوة"، "عتبان قلبي"، "فتى أحلامي"، "يا شقيق الروح"