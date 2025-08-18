كتبت- منال الجيوشي

يعقد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد المقبل 24 أغسطس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

يحضر المؤتمر الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعي منسق عام المهرجان، والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة العليا وهم: الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر عبد الله، والفنان الدكتور أيمن الشيوي، والمخرج أحمد البوهي، والدكتور محمد سمير الخطيب.

ويحضر المؤتمر أيضا المخرج والفنان وليد عوني، مخرج حفل الافتتاح، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الجديدة، والمحاور الفكرية، والإعلان عن العروض المشاركة وآليات اختيارها، إلى جانب إعلان أسماء الفنانين المقرر تكريمهم في حفل الافتتاح، وأعضاء لجنة التحكيم من كبار المسرحيين من مصر ومختلف دول العالم. كما سيتم استعراض تفاصيل والورش الفنية التي تصاحب فعاليات المهرجان هذا العام.

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعد واحدًا من أعرق المهرجانات العربية والدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، حيث انطلق ليمنح فرصة للعروض المسرحية من مختلف دول العالم لتقديم تجاربها الإبداعية على خشبات المسرح المصري، ويهدف المهرجان إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب، وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية، بالإضافة إلى فتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من مختلف أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.