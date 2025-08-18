ليلى علوي تواصل الاستمتاع بالصيف وترقص مع صديقتها.. (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

تواصل النجمة ليلى علوي الاستمتاع بإجازة الصيف، وقضاء أوقاتًا ممتعة رفقة صديقاتها.

وشاركت ليلى علوي متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لقطات وصورًا وهي ترقص مع صديقاتها، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكتبت ليلى علوي تعليقًا: "الضحكات والمشاعر الجيدة وأفضل الناس حولك"، ليتفاعل المتابعين وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك الحلو"، جميلة الطلة والهلة"، "حلوة أوي يا ليلى"، "اجازة سعيدة يا نجمة".

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين، وتخوض تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، مع الفنان بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

