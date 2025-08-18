إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصص القصيرة".

كريم فهمي وزوجته

ظهر الفنان كريم فهمي مع زوجته دانيا، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية، ونشرت دلنيا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هبة مجدي

ظهرت الفنانة هبة مجدي بفستان صيفي أنيق، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل جمهورها.

نانسي عجرم

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود والفيروزي.

نورهان شعيب

نشرت الفنانة نورهان شعيب صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان طويل باللون الوردي.

نادين الراسي

شاركت الفنانة نادين الراسي جمهورها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان باللون الأسود.

إنجي علاء

نشرت السيناريست إنجي علاء صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت بإطلالة صيفية.

عنبة

شارك الفنان عنبة جمهوره، أحدث ظهور له أثناء قضاء عطلته الصيفية، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان تايجر أنيق

نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تقلد إحدى الشخصيات التي قدمتها النجمة العالمية أنجيلينا جولي