بحضور نجوم الفن.. 18 صورة من عزاء تيمور تيمور

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق

أقيم، مساء اليوم الأحد عزاء مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، في القاعة الكبرى بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

شهد العزاء حضور كبير من أفراد الأسرة والعائلة، وتوافد نجوم الفن، على العزاء لتقديم واجب المواساة لأسرة الراحل.

وحرص المخرج مجدي الهواري، الفنان محمد الصاوي، الفنان صبري فواز، والمخرج عثمان أبو لبن، والمخرج كريم السبكي، على تقديم واجب العزاء لأسرة تيمور تيمور.

رحل مدير التصوير تيمور تيمور عن عالمنا أمس السبت، عن عمر يناهز ٤٤ عاما، بعد تعرضه للغرق في الساحل الشمالي

وشُيّع مدير التصوير الراحل تيمور تيمور إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أصدقائه من الوسط الفني، في مقدمتهم المخرج يسري نصر الله، والمخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم: حمزة العيلي، محمد الشرنوبي، باسم سمرة، أحمد الشامي، وريهام عبدالغفور.

يُذكر أن تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

