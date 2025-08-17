الصور الأولى من عزاء مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

أقيم، منذ قليل عزاء، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، والمقرر إقامته اليوم الأحد بالقاعة الكبرى بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

شهد العزاء حضور كبير من أفراد الأسرة والعائلة، وظهور لافت لنجوم الفن، الذين توافدوا على العزاء لتقديم واجب المواساة لأسرة الراحل.

وحرص الفنان صبري فواز، والمخرج عثمان أبو لبن على تقديم واجب العزاء.

ورحل مدير التصوير تيمور تيمور عن عالمنا أمس السبت، عن عمر يناهز ٤٤ عاما، بعد تعرضه للغرق في الساحل الشمالي

وشُيّع مدير التصوير الراحل تيمور تيمور إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أصدقائه من الوسط الفني، في مقدمتهم المخرج يسري نصر الله، والمخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم: حمزة العيلي، محمد الشرنوبي، باسم سمرة، أحمد الشامي، وريهام عبدالغفور.

يُذكر أن تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.