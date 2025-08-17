"مش قادر أصدق".. تامر حبيب ينعى مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى السيناريست تامر حبيب مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي وافته المنية أمس إثر حادث أليم غرقًا أثناء إنقاذه لنجله في الساحل الشمالي.

ونشر حبيب صورة جمعته بالراحل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "مش مصدق ومش قادر أصدق ومش هاعرف أصدق… تيمور".

وشُيّع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد من أصدقائه من الوسط الفني، في مقدمتهم المخرج يسري نصر الله، والمخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم: حمزة العيلي، محمد الشرنوبي، باسم سمرة، أحمد الشامي، وريهام عبد الغفور.

