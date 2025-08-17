إعلان

"مهرجان الإسكندرية" السينمائي ينعى مدير التصوير تيمور تيمور

04:46 م الأحد 17 أغسطس 2025

مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي تُوفي غرقًا في الساحل الشمالي، أمس السبت.

ونقل الكاتب الأمير الباز عبر حسابه على موقع "فيسبوك" نص بيان المهرجان، الذي جاء فيه: "ينعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ببالغ الحزن والأسى مدير التصوير المبدع تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا في لحظة إنسانية نادرة جسّد فيها أسمى معاني التضحية والفداء، بعد أن أنقذ حياة نجله. لقد فقدت الساحة السينمائية برحيله فنانًا استثنائيًا جمع بين الموهبة والإبداع، وترك أثرًا عميقًا بأعماله المتميزة التي أثرت السينما والدراما المصرية والعربية".

وتابع: "لم يكن مجرد مدير تصوير بارع أو ممثل موهوب، بل كان إنسانًا راقيًا وملهمًا ترك في القلوب محبة صادقة واحترامًا عظيمًا. ويتقدم المهرجان بخالص التعازي إلى أسرته الكريمة وأصدقائه وزملائه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشُيّع جثمان مدير التصوير الراحل تيمور تيمور إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أصدقائه من الوسط الفني، في مقدمتهم المخرج يسري نصر الله، والمخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم: حمزة العيلي، محمد الشرنوبي، باسم سمرة، أحمد الشامي، وريهام عبد الغفور.

الأمير الباز

