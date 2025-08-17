كتبت- منى الموجي:

تتواصل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، حيث يقام حفلين متتاليين مساء الثلاثاء 19 أغسطس على مسرح المحكى .

في العاشرة مساءً يتغنى النجم مصطفى حجاج وفرقته بمجموعة من أعماله، ذات الإيقاعات الخفيفة والسريعة، والتي حققت شهرة واسعة بين الشباب، منها: يا بتاع النعناع، أنا بتقطع من جوايا، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكة، يا باي، يا لوز مقشر، نصيبي وقسمتي، زحمة، 100 وش وعملنا قيمة وغيرها.

قبله وفي الثامنة مساءً وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، تقدم فرقة لاثونا جايتيرا الكولومبية فاصلاً يعبر عن أصالة الفلكلور التقليدي، يؤديها كل من كارلوس روخاس، دانييل كونتريراس (غناء)، تانيا كابيّسا (طبلة لامادور)، ماوريسيو سانشيز (طبلة أليجرى)، كارولينا جايتان ( باص جيتار كهربائي)، جودي بيثارو (طبلة تامبورا).