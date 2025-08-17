أروى جودة تنعى مدير التصوير تيمور تيمور: توفاك الله بطلا

كتبت- سهيلة أسامة:

ودّعت الفنانة أروى جودة مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت 16 أغسطس غرقًا أثناء محاولته إنقاذ نجله في الساحل الشمالي، بكلمات مؤثرة.

ونشرت أروى صورًا جمعتهما من كواليس مسلسل "رسالة الإمام"، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "توفاك الله بطلاً تنقذ حياة ابنك يا صديقي.. شهيدًا.. لأول مرة عندما أفكر فيك أشعر بالحزن.. كنت دومًا مثال البهجة والسعادة ورقي الأخلاق والجدعنة. سأشتاق إليك لحين لقائنا القادم يا تيمو يا حبيبي. اللهم صبر أولاده وزوجته على فراقه وثبته عند السؤال، يا رب اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت نقابة المهن السينمائية أعلنت موعد الجنازة والعزاء، وجاء في بيانها عبر "فيسبوك": "جنازة وعزاء الزميل مدير التصوير/ تيمور تيمور، الجنازة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بمحور المشير طنطاوي".

