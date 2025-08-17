بكلمات مؤثرة.. هنا شيحة تنعى الراحل تيمور تيمور: "قلبي واجعني أوي"

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة هنا شيحة، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي وافته المنية أمس السبت 16 أغسطس، غرقًا في الساحل الشمالي بعد إنقاذه لنجله من الغرق.

ونشرت هنا صورة أرشيفية للراحل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "قلبي واجعني أوي ومش مصدقة إني مش هشوفك تاني، مش مصدقة من إمبارح الخبر المفجع ده .. لا إله إلا الله".

وتابعت "تيمو الجميل اللي الضحكة مش بتفارق وشه… اللذاذة بس.. الضحك كله في وجودك والكلام من القلب، عُمر يا تيمور من أيام المعهد عمرك ما أتغيرت ماتتعزش على اللي خلقك، ربنا يرحمك ويصبر عيلتك ويكتبك من الشهداء".

ومن المقرر أن تشيع أسرة الراحل جنازته اليوم الأحد 17 أغسطس، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

يُذكر أن تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

