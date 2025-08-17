إعلان

تعرف على مكان دفن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

12:43 ص الأحد 17 أغسطس 2025

مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

كتب - معتز عباس:

كشف المخرج أحمد وحيد محب، مكان دفن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور.

وشارك أحمد محب، تدوينة من أحد المقربين من المصور الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وجاء فيها مكان الدفن كالتالي: "دفن المغفور له بإذن الله محمود تيمور عند المقابر، بمقابر القوات المسلحة عند مسجد المشير، شارع ٤٨، مقبرة والده اللواء تيمور توفيق رقم المقبرة ٢٣٩١".

ورحل مدير التصوير تيمور تيمور عن عالمنا مساء أمس السبت، بعد محاولته إنقاذ نجله من الغرق، بحسب تصريحات مصدر مقرب منه لموقع "مصراوي.

وقال المصدر، إن تيمور تيمور وافته المنية بعد نجاحه في إنقاذ نجله من الغرق في الساحل الشمالي.

تخرج تيمور تيمور من معهد السينما وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة. عمل مديراً للتصوير في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، التي حظيت بإشادة الجمهور والنقاد، من بينها، مسلسل "جودر" بجزئية (2024-2025)، آخر أعماله وأحد أبرز نجاحاته، كمدير تصوير وممثل في دور شرفي. ومسلسلي "رسالة الإمام"، و"جراند أوتيل". وأفلام "رمسيس باريس"، "الديزل"، "ريجاتا". وكمصور في أفلام مهمة مثل: "إبراهيم الأبيض"، و"على جثتي".

مكان دفن المصور الراحل تيمور تيمور

