كتب - معتز عباس:

نعى الفنان حسام داغر، مدير التصوير تيمور تيمور، والذي رحل عن عالمنا أثناء محاولة إنقاذ نجله من الغرق في الساحل الشمالي.

وكتب "داغر"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أب ينقذ ابنه ويغرق هوا، يااه يا تيمور على الوجع، عيني مش قادرة تبطل دموع، سنين كتير عدت قدامي شفتك فيها كبرنا سوا وقدامي يا حبيبي أطيب قلب وأنضف بني آدم".

وأضاف: "وجعت قلبي عليك قوي يا تيمور، يارب احتسبه من الشهداء، ده مات غريق بينقذ إبنه يا رب ارحمه برحمتك وتولنا بالصبر".

وكشف مصدر مقرب من الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" عن حقيقة وفاته غرقا في الساحل الشمالي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر، إن تيمور تيمور وافته المنية بعد نجاحه في إنقاذ نجله من الغرق.

تخرج تيمور تيمور من معهد السينما وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة. عمل مديراً للتصوير في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، التي حظيت بإشادة الجمهور والنقاد، من بينها، مسلسل "جودر" بجزئية (2024-2025)، آخر أعماله وأحد أبرز نجاحاته، كمدير تصوير وممثل في دور شرفي. ومسلسلي "رسالة الإمام"، و"جراند أوتيل". وأفلام "رمسيس باريس"، "الديزل"، "ريجاتا". وكمصور في أفلام مهمة مثل: "إبراهيم الأبيض"، و"على جثتي".

اقرأ أيضا..

بهذه الكلمات.. ياسر جلال ينعى مدير التصوير تيمور تيمور

المتحدة تنعى مدير التصوير تيمور تيمور بكلمات مؤثرة