جلسة تصوير رومانسية.. ريهام أيمن وزوجها على البحر

07:49 م السبت 16 أغسطس 2025
    ريهام أيمن تستمتع بعطلتها الصيفية
    ريهام أيمن على انستجرام
    ريهام أيمن على البحر
    الفنانة ريهام أيمن
كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة ريهام أيمن بعطلتها الصيفية رفقة زوجها الفنان شريف رمزي.

ونشرت ريهام صور جديدة من المصيف عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع زوجها شريف رمزي على البحر والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وكانت اخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بمسلسل "العراف" عام 2013 بطولة النجم الكبير عادل إمام.

وعلى الجانب الاخر كانت اخر مشاركات الفنان شريف رمزي بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" عام 2024.

ريهام أيمن شريف رمزي انستجرام ريهام أيمن
